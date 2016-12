Diamanten huwelijksjubileum echtpaar Kuijpers-de Graaf

Gorinchem – 19-12-2016 – Vandaag, maandag 19 december, bezocht burgemeester Govert Veldhuijzen het echtpaar Kuijpers- de Graaf om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum van 18 december jongstleden.

De heer Kuijpers (Henk) en mevrouw Kuijpers- de Graaf (Jenny) hebben elkaar in 1952 ontmoet tijdens het wandelen op zaterdagavond op de Hoogstraat/Langendijk. Vanaf dat moment waren zij bij elkaar.

Van Luchtmacht naar Electro

De heer Kuijpers werkte bij de luchtmacht. Hij wilde altijd verkeersvliegenier worden maar dat mocht niet van zijn vader. Hij heeft toen na 6 jaar besloten te stoppen bij de luchtmacht en van zijn hobby elektrotechniek zijn beroep te maken. Hij heeft samen met een compagnon het bedrijf Strago Electro opgericht. Na 3 jaar besloot zijn compagnon hiermee te stoppen en ging de heer Kuijpers alleen verder. Het was en is een succesvol bedrijf waar de heer Kuijpers zelf tot zijn 67e heeft gewerkt. Na het pensioen van de heer Kuijpers heeft zijn schoonzoon het bedrijf overgenomen. Er werken meerdere familieleden in het bedrijf. Mevrouw heeft bij de ABN-Amro gewerkt totdat de eerste dochter werd geboren. Daarna heeft zij heel wat jaren, waar nodig, geholpen in het bedrijf van haar man.

Vliegen en skiën

De heer Kuijpers heeft alsnog zijn vliegbrevet gehaald en is vanaf zijn 40e gaan vliegen, dat doet hij nu nog steeds, vaak met zijn kleinzoon. Het echtpaar gaat ook al 40 jaar op wintersport met de familie, dat doen zij nu nog steeds, al is het wel het laatste jaar dat de heer Kuijpers geskied heeft. Zij gaan nu wandelingen maken in plaats van zelf skiën . Naast de wintersportvakanties gingen zij vroeger in de zomer op wandelvakantie. Nu gaan ze af en toe nog samen wandelen in de buurt.

Vrijwilligerswerk

De heer Kuijpers heeft zich altijd actief ingezet op voetbalvereniging Unitas, hij maakt nog steeds wekelijks het programmaboekje. Vroeger was hij ook actief als o.a. lid van het bestuur van de Rai Amsterdam.

Mevrouw Kuijpers heeft zich altijd actief ingezet voor de zwem en waterpoloclub PCG. De heer Kuijpers was ook hier betrokken.

Viering van het jubileum

Afgelopen weekend hebben zij het huwelijksjubileum gevierd door met het hele gezin een weekend naar Maastricht te gaan. De heer Kuijpers geeft aan dat niet alleen het weekend maar ook de afgelopen 60 jaar zijn omgevlogen!

Het echtpaar heeft 2 dochters, 4 kleinkinderen (waarvan 1 helaas op 21-jarige leeftijd overleden)