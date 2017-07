Vakbeurs Recycling maakt hoofdthema’s voor 2017 bekend

Gorinchem – 21-7-2017 – Het hoofdthema voor de achtste editie van vakbeurs Recycling is bekend: Reduce, Re-Use en Recycling. Daarbij komen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals ‘van afval naar grondstof’, ‘circulaire economie’, ‘ketensamenwerking’ en ‘innovatieve ontwikkelingen’. Deze speerpunten moeten er mede voor zorgen dat Recycling haar naam als hét centrum van de Benelux voor de recyclingbranche ook in 2017 zal waarmaken. Een adviescommissie met brancheprofessionals zorgt ervoor dat de beursorganisatie in aanloop naar de beurs continu de aansluiting houdt met de recyclingmarkt.

Onder andere afvalproducerende bedrijven, afvalinzamelaars, afvalverwerkers en gemeentes komen naar Recycling om kennis te maken met de nieuwste oplossingen, producten en diensten die de recyclingbranche te bieden heeft. Daarnaast komen zij ook voor de netwerkgelegenheid. “Al acht jaar bedienen we de recyclingmarkt met deze vakbeurs”, zegt Severa dos Santos. “Het is onze primaire taak om de branche te voorzien in haar behoeften. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen hebben we een adviescommissie met ‘het geluid uit de markt’ in het leven geroepen. Zo zijn we nog beter in staat om een niet te missen evenement als Recycling te organiseren”, aldus Dos Santos.

Sterker door samenwerkingen

De adviescommissie van Recycling bestaat onder andere uit de exposanten Van der Spek, Van Werven en BinBang, brancheorganisatie BRBS Recycling en mediapartners Eisma en BEwerken. De beursorganisatie investeert daarnaast in nauwe contacten met exposanten en bezoekers. Branchevereniging BRBS Recycling verzorgt ook dit jaar op de woensdagochtend Het Recyclingsymposium. In een gevarieerd programma worden aanwezigen meegenomen langs de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren van de circulaire economie. Sprekers vanuit de overheid en het bedrijfsleven laten de noodzaak van de circulaire economie zien en verbreden de blik op dit thema. Meer informatie: www.recyclingsymposium.nl.

Bouw & Sloop Area

Recycling staat deze editie als zelfstandige vakbeurs, waarbij de sector grond-, weg- en waterbouw gedeeltelijk wordt geïntegreerd in de beursvloer van Recycling door middel van de Bouw & Sloop Area. Bedrijven uit de bouw- en sloopsector hebben een grote overlap met de recyclingbranche, doordat zij een belangrijk onderdeel van de recyclingketen vormen. Recycling 2017 biedt hiermee een beursvloer met draagkracht in de diverse sectoren.

Beleving op de beursvloer

Vorig jaar zijn de eerste stappen gezet tot meer beleving op de beursvloer van Recycling. In 2017 worden deze concepten verder uitgewerkt. Er wordt een Must-See Route uitgestippeld met innovaties van exposanten en centraal op de beursvloer komt een kennisprogramma waar tal van sprekers hun visie op actuele thema’s delen. Exposanten maken ook deze editie kans op het winnen van de Participation en Innovation Award. Daarnaast organiseert Troostwijk net als voorgaande jaren een online veiling met onder andere recyclingmachines. De organisatie verwacht binnenkort meer activiteiten bekend te maken om de beleving op de beursvloer te stimuleren.

Beursdata Recycling 2017

Voor het achtste jaar op rij wordt Recycling georganiseerd in Evenementenhal Gorinchem. De vakbeurs vindt dit jaar plaats op 24, 25 en 26 oktober. Meer informatie: www.recyclingvakbeurs.nl.