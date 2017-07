Gorinchem – 21-7-2017 – Beste lezer,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

De D66-fractie is zaterdag 15 juli jl. ter plaatse van het winkelcentrum Nieuw-Dalem uitvoerig in gesprek geweest met inwoners en bezoekers van deze wijk. Door deze gesprekken is ons gebleken dat bij een aanzienlijk aantal mensen onduidelijkheid en zorg bestaat over ontwikkelingen aangaande dit winkelcentrum.

Via onderstaande link vindt u een kort verslag van deze dag.

Deze zorg heeft ons aanleiding gegeven om schriftelijke vragen te stellen aan het college, zie bijlage.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan wil ik u vragen om contact op te nemen met dhr. Ilhan Tekir (tel. 06-28369024) of dhr. Eelco van Dam (tel. 06-27044355).

Met vriendelijke groet,

Francis Alba Heijdenrijk

Fractievoorzitter D66 Gorinchem