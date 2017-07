Gorinchem – 21-7-2017 – Er is geen geschikte boot beschikbaar voor de zomerverbinding tussen Zaltbommel en Loevestein. Het plan van de gemeente Zaltbommel om vanaf eind juli een snel veer in te zetten wordt uitgesteld naar volgend jaar. Voor de bijzondere vaartocht was een snel veer nodig dat maximaal 40 kilometer per uur (dubbel zo snel als een gewone veerboot) mag varen en die plaats heeft voor minimaal 50 passagiers en fietsen.

Wethouder Looijen: “Wij hadden een schip op het oog dat voldeed aan de eisen en nog beschikbaar was in deze periode. De huidige huurder heeft de huurperiode van het schip echter en onverwachts verlengd. Wij konden in zo’n korte periode helaas geen ander schip vinden dat voldoet aan de eisen (snel, groot genoeg, veilig) en beschikbaar is.”

Zomerveer 2018

Riveer en de gemeente Zaltbommel staken de voorbereidingen dit jaar en zetten in op 2018. Eind 2017 pakken zij de draad weer op om te zorgen dat de zomerverbinding er in 2018 komt. Dat biedt voldoende tijd om vroegtijdig een geschikt schip vast te leggen en in de naar de zomer te starten met de marketing.

Inspringen op bijzondere pilot?

Wethouder Looijen: “Dit biedt ook de kans om meer uit de pilot te halen. Als er ondernemers zijn die ideeën hebben en willen inspringen op deze bijzondere pilot kunnen zij contact met ons opnemen.

Pilot Veerverbinding

De gemeenteraad van Zaltbommel besloot op 6 juli 2017 bij de behandeling van de voorjaarsnota budget voor deze veerverbinding aan te bieden. Het eerste jaar van de snelle veerverbinding voor fietsers en wandelaars tussen Zaltbommel en Loevestein was bedoeld als proef. Als de proef slaagt bekijkt de gemeente Zaltbommel of ze deze zomerverbinding jaarlijks kan laten uitvoeren.