Gorinchem – 20-7-2017 – Interieur Collectie Dagen breidt uit met een exclusief plein voor meubelstoffeerders. Met het nieuwe initiatief – Het Meubelstoffeerders Plein – geeft de organisatie antwoord op de vraag vanuit de markt om een podium te bieden aan deze branche. Om dit plein vorm te geven zijn gesprekken gevoerd met exposanten, bezoekers en trendwatchers. Het plein biedt plaats aan 15 tot 20 toeleveranciers. Op dit moment zijn 11 plekken definitief gereserveerd en is de organisatie nog in gesprek met een aantal geïnteresseerde partijen.

Het nieuwe themaplein op Interieur Collectie Dagen (voorheen Vakdagen Parket & Woninginrichter) krijgt steeds meer vorm. Onder andere Ohmann Leer, Kobé, Keymer, Aristide, Palty, Deletex, Mobus, Tricover, Silvera, Van Leeuwen Leder en Andrevo Naaimachines presenteren op Het Meubelstoffeerders Plein hun (nieuwe) stoffen en toebehoren specifiek voor de meubelstoffeerderijen.

Podium voor meubelstoffeerders

“Uit de markt ontstond behoefte naar een podium voor meubelstoffeerders. Dat geluid hebben we direct opgepakt”, legt organisator Debbie de Bruijn uit. “In de afgelopen periode zijn meerdere gesprekken gevoerd om dit concept zo goed mogelijk uit te werken voor de branche. Nu is het plan definitief en lijkt het plein aan te slaan, want al meer dan de helft van de verwachte plekken zijn gereserveerd. Geïnteresseerde bedrijven die benieuwd zijn naar de mogelijkheden tot deelname op dit plein, kunnen vrijblijvend contact opnemen met mij”, aldus De Bruijn.

Interieur Collectie Dagen 2017

De eerste editie onder de nieuwe naam ‘Interieur Collectie Dagen’ vindt plaats op zondag 17, maandag 18 en dinsdag 19 september 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Dat betekent dat de beurs voor het eerst een zondagopenstelling kent. Met de zondagopenstelling komt de organisatie onder andere kleinschalige familiebedrijven tegemoet die alleen op zondag de mogelijkheid hebben een beurs te bezoeken.

Gratis toegang tot beurs

Meubelstoffeerders die Interieur Collectie Dagen inclusief het nieuwe Meubelstoffeerders Plein willen bezoeken, kunnen gratis hun e-ticket(s) registreren via www.evenementenhal.nl/incoda-go. Voor meer informatie: www.interieurcollectiedagen.nl.