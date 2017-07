Gorinchem – 20-7-2017 – Maurits ontving zaterdag uit handen van SSG-voorzitter Jeroen Vinckers de hoofdprijs voor de mooiste kleurplaat van de stad. Met zijn prijs – het historische vikingspel KUBB – kan Maurits deze zomer lekker buiten spelen. Naast de hoofdprijs zijn er onder de lokale ‘kunstenaars’ ook een aantal kleinere prijzen uitgereikt.

De hele maand juni hebben de SSG kleurplaten gezorgd voor kleurrijke raamdecoratie in Gorinchem. Op verschillende basisscholen zijn de kleurplaten uitgereikt en vooral in de binnenstad was er veel animo onder de kinderen om hun kleurkunsten te vertonen.

Het doel om Stichting. Stadsherstel Gorinchem (SSG) onder een breder publiek bekendheid te geven is hiermee zeker behaald.

SSG zet zich sinds 1976 in voor het behoud van historisch waardevolle en beeldbepalende panden in Gorinchem. De panden worden gerestaureerd of gerenoveerd waardoor de hoge kwaliteit van de panden in de stad behouden blijft.