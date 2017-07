Cultureel Café De Vijf Zinnen

Gorinchem – 20-7-2017 – Op de fundamenten van Schouwburg De Nieuwe Doelen verrees op 1 januari 2017 het Huis van de Stad De Vijf Zinnen. Het theater biedt in het hart van de stad diverse podia voor velerlei culturele activiteiten, beurzen, grote en kleine evenementen en voorstellingen.

Op de benedenverdieping opent vrijdag 21 juli het cultureel café haar deuren vanaf 10.00 uur. Deze ruimte is daar volledig voor ingericht en te bereiken via de schuifdeuren aan de zijde van de Varkenmarkt. U kunt voortaan onder het genot van smaakvolle hapjes en drankjes regelmatig kunt genieten van muziek, cultuur en theater. In het Huis van de Stad gebeurt altijd wat!

Er wordt goede koffie geschonken, evenals kersverse sappen en smoothies. Er is dagverse appeltaart van Meneertje Appeltaart en wordt een smaakvolle, originele lunch geserveerd.

De officiële opening van het cultureel café vindt plaats begin september, bij de start van het nieuwe seizoen in het theater. Het zal dan tenminste vijf dagen per week geopend zijn. In de maanden juli en augustus is het café geopend op (donderdag), vrijdag en zaterdag.