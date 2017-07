Gorinchem – 19-7-2017 – Een ruime meerderheid van de mensen, die de enquête over de herinrichting van Het Eind heeft ingevuld, is positief over het principe van ‘shared space’. Daarin is de auto te gast en de openbare ruimte primair het domein van fietsers en voetgangers.

Dit is één van de uitkomsten van het participatietraject dat rondom de mogelijke inrichting van het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt heeft plaatsgevonden. Op basis van alle verkregen reacties zal het ontwerp nu worden verfijnd en nader uitgewerkt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het parkeerbeleid en andere ontwikkelingen zoals ‘Visie van de Stad’ en stadspromotie.

Op 21 september worden de resultaten van het onderzoek toegelicht aan de gemeenteraad. Dan doet het college tevens een of meer voorstellen aan de raad hoe met de herinrichting van het Eind verder wordt gegaan. Vervolgens zal de raad op 16 november een besluit nemen. Een uitgebreide samenvatting van de resultaten is te vinden op www.eindgoedalgoedgorinchem.nl