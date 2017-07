Voormalig wethouder Eeuwit K. voor rechter

Gorinchem – 19-7-2017 – Vandaag moest voormalig wethouder K., die in mei van vorig jaar om privéredenen opstapte, voor de rechter verschijnen omdat hij wordt verdacht van ontucht met een 16-jarig meisje.

K. (33) heeft volgens justitie de feit gepleegd en eiste tegen de verdachte een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De advocaat vond echter dat zijn cliënt strafbaar feit had gepleegd, immers volgens de wet is het hebben van seks niet strafbaar, omdat iemand van 16 jaar seksueel al meerderjarig is. Hij pleitte voor vrijspraak.

Uitspraak over 2 weken.