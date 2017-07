Update: 20-7-2017 – Naar aanleiding van het bezoek van wethouder Eva Dansen aan Geertje Kuijntjes, ontvingen wij van de gemeente Gorinchem een aanvulling, plus een paar foto’s. Deze tonen wij ook graag aan u.

Op woensdag 19 juli is mevrouw Geertje Kuijntjes 112 jaar geworden. Zij is sinds twee jaar de oudste inwoner van Nederland. Locoburgemeester Eva Dansen is op bezoek geweest om haar te feliciteren met het bereiken van deze bijzondere leeftijd. Ook ontving zij bloemen van de koning.

Altijd zelfstandig

Mevrouw Kuijntjes is geboren en getogen in Gorinchem en heeft altijd in de binnenstad gewoond. Mevrouw Kuijntjes is nooit getrouwd geweest en heeft geen kinderen. Van beroep was ze kostuumnaaister in Gorinchem. Dat heeft ze tot aan haar pensioen gedaan. Ze heeft tot zeven jaar geleden ook nog altijd zelfstandig gewoond. Omdat ze lichamelijk wat achteruit gaat, kan dat nu niet meer. Ze is nog steeds heel helder van geest.

Een actief leven

Mevrouw Kuijntjes heeft veel gereisd, zeker na haar pensionering. Zij maakte verre reizen. Haar laatste reis maakte zij nog op de leeftijd van 102 jaar. Ook hield ze van dansen en leerde zij Engels.en heeft ze 40 keer meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse. Vorig jaar was ze nog bij de intocht van de 100e editie aanwezig.

Gorinchem – 19-7-2017 – Geertje Kuijntjes is vandaag jarig. Zij wordt 112 jaar. Daarmee is zij niet alleen de oudste inwoner van Gorinchem, maar tevens de oudste inwoner van Nederland.

Zij zit de laatste jaren in een verzorgingshuis, maar tot de leeftijd van 105 jaar woonde zij nog op zich zelf in de Lindeborg, een appartementencomplex in de Haarstraat.

Zij deed toen zelf nog de boodschappen in de stad,bij warm weer zelf wel eens in de korte broek. Onderstaande foto is van 9 juni 2009. Hier was zij op pad voor boodschappen.

Loco burgemeester Eva Dansen gaat haar feliciteren met deze dag. Vorig jaar deed zij dit toen Geertje 111 jaar werd ook.