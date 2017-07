Geertje Kuijntjes 112 jaar

Gorinchem – 19-7-2017 – Geertje Kuijntjes is vandaag jarig. Zij wordt 112 jaar. Daarmee is zij niet alleen de oudste inwoner van Gorinchem, maar tevens de oudste inwoner van Nederland.

Zij zit de laatste jaren in een verzorgingshuis, maar tot de leeftijd van 105 jaar woonde zij nog op zich zelf in de Lindeborg, een appartementencomplex in de Haarstraat.

Zij deed toen zelf nog de boodschappen in de stad,bij warm weer zelf wel eens in de korte broek. Onderstaande foto is van 9 juni 2009. Hier was zij op pad voor boodschappen.

Loco burgemeester Eva Dansen gaat haar feliciteren met deze dag. Vorig jaar deed zij dit toen Geertje 111 jaar werd ook.