Gorinchem – 19-7-2017 – Deze zomer is het 10 jaar geleden dat we met Jolie Coeur zijn gestart. We begonnen met wat volksliedjes, maar al snel vonden we onze weg aar Frankrijk.

Inmiddels hebben we ruim 60 Franse chansons in ons repertoire opgenomen, die we zorgvuldig voor onze bezetting hebben geselecteerd en gearrangeerd.

Jolie CoeurWe hebben veel mooie momenten beleefd in deze 10 jaar.

Frankrijk fairs, tuinfeesten, wijnproeverijen, veel terrassen, kasteeltuinen, salonboot in de Amsterdamse grachten, 2 edities van de Tour de France, chique diners, lunch concerten, theaters, cd opname in studio, trouwfeesten en nog veel meer.

En uiteraard alles in een heerlijk ontspannen sfeer van ‘La Douce France’.

Esther Bax (zang/fluit), Hans Dubbeldam (accordeon) en Willem Wijnbelt (contrabas) zijn alle drie gek op Franse muziek en laten dit met veel gevoel en nog altijd met veel plezier aan u horen.

Kijkt u eens op onze website voor onze agenda en informatie. http://www.joliecoeur.nl

Of ‘like’ onze Facebook pagina (@TrioJolieCoeur) voor de laatste nieuwtjes van Jolie Coeur.

In 2015 waren zij al hier en op veler verzoek treden zij vandaag weer op in onze Grote Kerk.

Aanvangstijd 12.15 uur en zullen eindigen rond 13.120 uur.

De concerten zijn gratis te bezoeken. Wel wordt er bij de uitgang na ieder concert gecollecteerd. De opbrengsten zijn voor het onderhoud van de Grote Kerk.