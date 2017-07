Gorinchem – 19-7-2017 – Maandagavond raakte een automobilist de macht over zijn stuur kwijt. Dit gebeurde op de Lakerveld ter hoogte van Lexmond, omstreeks 21.15 uur.

Hierbij schampte hij een boom en kwam ondersteboven tot stilstand op de rijbaan. Ambulancebroeders onderzochten de automobilist, maar hij hoefde niet vervoerd te worden.

De politie vervoerden hem wel naar het politiebureau voor een ademanalyse om te zien of er drank in het spel was.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem