Archieffoto: Max Kooymans

Gorinchem – 18-7-2017 – Aan het begin van het zomerseizoen vinden traditioneel de Nederlandse Kampioenschappen Atletiek plaats. Het tijdstip is meestal gekozen om Nederlandse atleten een laatste kans te bieden zichzelf te plaatsen voor internationale toernooien.

Afgelopen weekeinde was de atletiekbaan in Utrecht het toneel van de Nederlandse Kampioenschappen voor senioren en wederom waren er drie Typhoners actief gedurende het vier dagen durende evenement. Als eerste kwam Suzanne den Boef in actie tijdens de kwalificaties voor het onderdeel speerwerpen. In een sterk bezet veld (inclusief Olympiagangers zoals Nadine Broersen) was een veertiende plaats het hoogst haalbare en helaas was niet voldoende voor de finale.

Samyre Wieles was de tweede Typhoon atlete die op zaterdag in actie kwam bij de meerkamp voor de vrouwen, waar zij al jaren een zeer geziene deelneemster is. Na een zeer goed begin op de 100 meter horden (verbetering persoonlijk en stokoud clubrecord) werkte ze de andere onderdelen op de zaterdag (hoogspringen, kogelstoten en 200 meter sprint) naar volle tevredenheid af. De volgende dag stond het verspringen als eerste onderdeel op het programma , maar bij haar derde spong ging het mis en liep Samyre helaas een hamstringblessure op die het verder gaan op de meerkamp onmogelijk maakte.

De derde deelnemer was de 20-jarige hoogspringer Dion van Kessel. Na de afgelopen jaren nogal wat blessureleed gekend te hebben was Dion dit jaar goed uit de winterperiode gekomen en was zijn doel zich te kwalificeren voor de Europese kampioenschappen onder 23 jaar. Toen dit niet lukte werden de pijlen gericht op een goed resultaat halen bij de Nederlandse Kampioenschappen. Na een gemakkelijk kwalificatie op zaterdag, werd het een zinderende strijd op de zondag tijdens de finale waar de drie overbleven deelnemers op het scherpst van de snede uitvochten wie zich Nederlands Kampioen Hoogspringen 2017 mocht noemen. Helaas lukte het Dion het niet de anderen te verslaan en hij haalde hij een bronzen medaille met een hoogte van 2.10 meter.