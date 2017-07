Bach-herdenking op orgel Grote Kerk Gorinchem

Gorinchem – 18-7-2017 – Op vrijdagavond 28 juli aanstaande (de sterfdag van Johann Sebastian Bach) zal de hoofdorganist van de Grote Kerk, Gerben Budding, de jaarlijkse Bach-herdenking verzorgen op het Bätz-Witte orgel (1853, met ouder pijpwerk) van de Grote Kerk te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur.

Het programma is geheel gewijd aan werken van Johann Sebastian Bach. Budding opent het concert met het grootste concerto van Bach, het Concerto in C-dur (BWV 594). Vervolgens klinkt o.a. de koraalpartita ‘Ach, was soll ich Sünder machen?’, de bekende Fuga in G-dur (‘Gigue’) en tot besluit de monumentale Toccata, Adagio und Fuge in C-dur.

De toegangsprijs bedraagt 8,00 euro.

U kunt gratis parkeren in parkeergarage Kazerneplein, op loopafstand van de kerk.

Van harte welkom op vrijdagavond 28 juli om 20.00 uur in de Grote Kerk te Gorinchem!