Meisje (3) in sloot verdronken.

Leerdam – 17-7-2017 – Zondagavond werd vanaf de Quirinus de Palmelaan te Leerdam, een driejarig meisje vermist. Na een zoektocht werd het meisje, later op de avond, aangetroffen in een sloot langs de Esdoornstraat.

Direct werd een reanimatie met assistentie van ambulancemedewerkers en de trauma-arts die met de helikopter ter plaatse kwam.

Het meisje werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht, waar zij helaas is overleden. Vermoedelijk heeft het kindje zo’n 45 minuten in de sloot gelegen.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem