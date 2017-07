Biesbosch Challenge steunt Spieren voor Spieren

Hank – 17-7-2017 – Op 10 september 2017 is het weer tijd voor de derde editie van de Biesbosch Challenge. De voorbereidingen van deze mini adventurerace zijn in volle gang. Zo is er weer een interessant parcours uitgezet voor de Rekruten (de beginners en minder getrainde sporters) en de Challengers (de getrainde sporters die van een extra uitdaging houden). Grote wijziging ten opzichte van de vorige edities is de centrale start en finish. Dit jaar zijn we namelijk te gast bij de Kurenpolder in Hank. Dat wordt genieten en ervaren!

Ieder jaar weer laten we onze deelnemers (maximaal 75 teams) en ander gebied van deBiesbosch ontdekken. De Biesbosch is een prachtig natuurgebied. Doordat onze deelnemers vertegenwoordigd zijn uit het gehele land wordt het Nationaal Park de Biesbosch op een sportieve en recreatieve manier ontdekt en op de kaart gezet. Middels onder ander een

kanotocht en mountainbike parcours maken de deelnemers kennis met de natuur, flora en fauna die de Biesbosch rijk is. Wil je je nog inschrijven, wees er dan snel bij! Er zijn nog maar 15 teamplaatsen vrij.

Maar de Biesbosch Challenge doet meer!

We kunnen met trost zeggen dat ons evenement groeit en inmiddels een landelijke bekendheid heeft. Omdat sporten en bewegen niet voor iedereen bereikbaar is wil de Biesbosch Challenge een goed doel koppelen aan dit mooie evenement. Het is onze visie dat kinderen de toekomst hebben en onbezorgd moeten kunnen leven. Helaas is dat voor zo’n 20.000 kinderen in Nederland niet vanzelfsprekend. Zij hebben een spierziekte en dat

beperkt hen in alles wat ze willen en kunnen. Wij vinden dat ieder kind met een spierziekte spierkracht en dus spierballen verdient. Daarom heeft de Biesbosch Challenge haar evenement gekoppeld aan Spieren voor Spieren! Via donaties en opbrengsten van de Biesbosch Challenge steunen wij het werk van deze organisatie, want ieder kind heeft toch recht op sport en bewegen?

Wij durven de uitdaging aan, jullie ook? Meld je aan!