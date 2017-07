Leuke luitjes uit de Alblasserwaard

Regio – 16-7-2017 – Strand, zwemmen, fietsen en wandelen. Leuke luitjes doen het graag in de zomer. En dan pakken we ook graag een terrasje of genieten van onze picknick. Lekker buiten! Wil je dit graag samen doen, maar weet je nog niet met wie? Woon je in de Alblasserwaard en ben je 60-plus? Meld je dan aan op www.leukeluitjes.nl. Leuke luitjes zijn dichterbij dan je denkt!

Wat is www.leukeluitjes.nl?

Op www.leukeluitjes.nl kun je in contact komen met andere mensen in de buurt (60+) die dezelfde hobby’s hebben als jij. Je bent echt niet de enige die graag van het mooie weer geniet. En samen is vaak toch leuker. Anderen gingen je voor, schreven zich in bij Leuke luitjes en vonden een nieuw maatje om op pad te gaan. Mogen we jou ook blij maken?

Hoe werkt het?

Aanmelden is simpel en gratis. We hebben wel je postcode en je e-mailadres nodig. De postcode is nodig om te bekijken wie er dichtbij woont en je e-mailadres is belangrijk om contact met de ander te leggen. Mensen met dezelfde interesse die bij elkaar in de buurt wonen, krijgen namelijk elkaars e-mailadres om contact te leggen. Je houdt zelf de regie en kunt zelf bepalen of en wanneer je samen iets leuks gaat doen.

Alle hobby’s

Leuke luitjes is speciaal voor mensen vanaf 60 jaar. Wandelen en fietsen zijn populair, maar ook voor andere hobby’s kun je op www.leukeluitjes.nl een buurtgenoot vinden. Wat vind jij leuk? Kaarten, fotograferen, samen koken en eten, of naar theater. Het is allemaal welkom. Laat het ons weten en meld je aan! Dan kijken wij of we voor jou een buurtgenoot kunnen vinden die hetzelfde leuk vindt. Gezellig!