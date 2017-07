Gorinchem – 15-7-2017 – Ook dit jaar komt de Prins Willem-Alexander, een hospitaalschip voor gehandicapten met lichamelijke beperkingen, met 50 van onze gasten in deze omgeving.

Op woensdagmiddag 9 augustus komt het schip in Gorinchem: Buiten de Waterpoort. Veel van onze gasten zijn rolstoelgebonden, of hebben een rolstoel nodig bij de wat langere wandelingen.

Om onze gasten een fijne middag in het mooie Gorinchem te bezorgen zijn we nog op zoek naar 15 a 20 rolstoelduwers. Wie van jullie is bereid en in staat om ons op deze middag te komen helpen?

We zouden het heel fijn vinden, als je dit jaar (weer) zou kunnen/willen helpen. Mogelijk wil je ook nog anderen (buren, vrienden, familie, collega’s, mensen uit je kerk) benaderen om mee te komen.

De meeste gasten rusten eerst nog, het zou fijn zijn als je woensdagmiddag 9 augustus om 14.45 uur (graag niet eerder) bij het schip bent. Na een kopje thee/koffie gaan jullie dan van boord, en rond 17.15 uur ben je dan weer terug op het schip. Je doet er onze gasten een enorm hoop plezier mee, en het geeft jezelf ook veel plezier en voldoening! Ik hoor graag zo spoedig mogelijk jullie reacties, per mail of telefoon.

PS: voor degenen die niet ver van Dordrecht wonen: ook daar zijn nog duwers nodig, op maandag 14 augustus (14.45 uur, Buitenwalevest).

Bij voorbaat dank, en met hartelijke groet,

Tineke van der Zwan-Vesseur (vrijwilligster)( tvesseur@live.nl )

Of

Wim van der Tas

Coördinator Vrijwilligers

Hetvakantiebureau.nl

Postbus 6

6740 AA Lunteren

tel. 0318 48 66 10

fax. 0318 48 29 24

www.hetvakantiebureau.nl