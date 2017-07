Gorinchem – 15-7-2017 – In beide groepen was er een duo dat er met kop en schouders bovenuit stak. Het hoogste percentage werd behaald door Lex de Gunst&Arie van Noordenne in de B-groep. Zij benaderden de 62%. Op ruime achterstand hadden Rob&Harry Hopman ook een goede avond, evenals Betty Kraijo&Adrie Visser.

De A-groep werd een prooi voor Truus Janssen&Annemarie ter Heide met 60-half. De nummers twee en drie, Brucht&Marianne Genee en Pancras&Yvonne de Jager, eindigden met 6 procentpunten minder.

Zomer-7 op 13 juli 2017

A-lijn

1 Truus Janssen & Annemarie ter Heide 60,52

2 Brucht & Marianne Genee 54,79

3 Pancras & Yvonne de Jager 54,06

B-lijn

1 Lex de Gunst & Arie van Noordenne 61,98

2 Rob & Harry Hopman 56,25

3 Betty Kraijo & Adrie Visser 55,21

Persoonlijke stand Zomer 2017

1*Piet IJssels 64,24

1*Martin Ruifrok 64,24

3 Annemarie ter Heide 59,74

4*Eveline Sterrenburg 58,82

5 Truus Janssen 58,70

6*Margriet de Jongh 56,16

7 Mary de Gunst 55,31

7 Hans Aalberts 55,31

9 Yvonne de Jager 55,25

9 Pancras de Jager 55,25

