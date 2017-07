Gorinchem – 15-7-2017 – Op de Nieuwe Wolpherensedijk in Gorinchem heeft vrijdagmiddag 14 juli een aanrijding plaatsgevonden. Omstreeks 15.15 uur kwamen een bestelbus en een scooter met elkaar in botsing ter hoogte van de Timorstraat. De ambulancedienst en politie waren snel ter plaatse. De scooterrijder raakte bij de aanrijding gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd. De politie heeft geholpen bij de afhandeling van het ongeval.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem