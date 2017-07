Eenvoudiger en gemakkelijker voor inwoners en ondernemers

Gorinchem – 15-7-2017 – Het college van burgemeester en wethouders in Hardinxveld-Giessendam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan minder en gemakkelijkere regels voor inwoners en bedrijven. De ondernemers in de stuurgroep Economische Visie hebben met hun actieprogramma hier hun steentje succesvol aan bijgedragen.

Op donderdag 13 juli reikte wethouder Benhard van Houwelingen in het gemeentehuis een flyer met de diverse resultaten van de samenwerking uit aan Jan van Hunnik en Peter Huizer van de stuurgroep.

Wethouder Benhard van Houwelingen is trots op het resultaat. ‘Je ziet dat we samen een behoorlijke stap hebben gemaakt. Inwoners en ondernemers profiteren van onze samenwerking. Minder kosten, minder regels en een goede dienstverlening, daar staat de gemeente voor. Denk bijvoorbeeld aan welstandsvrij bouwen. De welstandscommissie en de welstandsnota zijn daarvoor afgeschaft. En niet alleen minder regels in dit geval, het bespaart de aanvrager ook geld.’

Op www.hardinxveld-Giessendam.nl/minderregels leest u meer over de eenvoudigere regels van het college.