Brussel/Gorinchem – 13-7-2017 – Easyfairs heeft Jeroen van Hooff benoemd als nieuwe Managing Director van Easyfairs Nederland, de internationale organisator van beurzen en evenementen waar ook Evenementenhal deel van uit maakt. Van Hooff zal in de verdere integratie van deze merken een belangrijke rol spelen. Jeroen van Hooff (46) begint op 1 oktober 2017 bij Easyfairs. Hij is nu nog werkzaam als bestuurslid van ManpowerGroup Nederland.

“De evenementensector draait in de eerste plaats om mensen. Jeroen heeft brede ervaring op het gebied van recruitment en talentmanagement en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het verder uitbouwen van onze sterke positie op de Nederlandse markt. Easyfairs en Evenementenhal zijn met succes samengevoegd tot één bedrijfsentiteit in Nederland en wij hebben in de afgelopen maanden een heldere organisatiestructuur weten neer te zetten. De benoeming van Jeroen maakt het plaatje compleet”, aldus Eric Everhard, oprichter en CEO van Easyfairs over de benoeming van Jeroen van Hooff.

Cornelien Baijens en Martine Bramer-Bekmann zijn in april reeds aangesteld als Business Unit Directors om alle evenementen en beurzen van Easyfairs en Evenementenhal in Gorinchem, Hardenberg en Venray in goede banen te leiden. Baijens is nu al meer dan 13 jaar werkzaam voor Easyfairs Nederland. Zij is verantwoordelijk voor alle commerciële taken voor de locatie in Gorinchem. Bramer-Bekmann – inmiddels alweer 14 jaar werkzaam voor Evenementenhal – is verantwoordelijk voor Hardenberg en Venray.

Jeroen van Hooff verheugt zich op zijn nieuwe uitdaging: “Sinds de overname van Evenementenhal behoort Easyfairs wereldwijd tot de top 20 van de beurzen- en evenementenbranche. Het is mijn streven om het bedrijf tot de nummer 1 in Nederland te maken. Nieuwe evenementen lanceren en relaties opbouwen met nieuwe en bestaande klanten houdt in dat wij talent de ruimte moeten geven om te ontwikkelen maar ook dat wij onze processen moeten optimaliseren.”

Vanaf 2013 maakte Jeroen van Hooff deel uit van het managementteam bij de HR-dienstverlener ManpowerGroup Nederland. In zijn functie als algemeen directeur was hij verantwoordelijk voor ManpowerGroup Solutions en zodoende voor marketing en communicatie en bedrijfsontwikkeling voor de ManpowerGroup in Nederland. Voordat Van Hooff actief werd voor ManpowerGroup was hij algemeen directeur van het toonaangevende recruitmentbedrijf Randstad en CEO van Tele’Train-Verint, specialist op het gebied van klantcontact. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, de IBO in Zeist, Business University Nyenrode, de TIAS Nimbas en aan de universiteit van Navarra (Barcelona). Van Hooff is voorzitter van de Stichting NCCA. Hij is getrouwd en heeft twee zoons.