Jaarabonnementen scholieren Riveer nog eenvoudiger via app

Gorinchem – 13-7-2017 – Scholieren kunnen abonnementen voor Riveer nu eenvoudig en snel digitaal regelen met de Riveer app. Dat kon al enige tijd voor losse tickets, dagkaarten en meerrittenkaarten. Nu bestaat dit gemak ook voor abonnementen.

Het betekent dat scholieren volgend schooljaar een jaarabonnement op een mobiel hebben staan en geen pasje meer nodig hebben. Met de app heb je naast je jaarabonnement ook de vaartijden op zak, ben je op de hoogte van actuele zaken zoals extra afvaarten i.v.m. evenementen of wordt je gewaarschuwd bij stremmingen.

Voor vragen over abonnementen of andere zaken van Riveer mail je naar info@riveer.nl of bel je met 0183 659 314.