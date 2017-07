Studenten maken een campagne tegen voedselverspilling

Gorinchem – 12-7-2017 – Studenten van het Fortes Lyceum in Gorinchem leverden een serie animatiefilmpjes op waarin aandacht wordt gevraagd om bewuster om te gaan met voedsel.

De opdracht voor de filmpjes kwam van reinigingsdienst Waardlanden. Zij wilde op een ludieke manier aandacht vragen voor het voorkomen van voedselverspilling.

Op school werden de opdrachtgevers ontvangen voor de eindpresentatie. Naast Ton Versteeg, directeur van Waardlanden, was ook Marcel Doodkorte, wethouder van Gorinchem, bij de presentatie aanwezig. Beiden grote voorstanders om jongeren te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. ‘Het is interessant om te zien hoe jullie met creativiteit deze informatie toegankelijk maken. We zullen met plezier jullie filmpjes op de website van zowel de gemeente Gorinchem en ook die van de reinigingsdienst gaan vertonen.’ aldus de enthousiaste wethouder.

De vijf tips die de jongeren in de animaties hebben uitgewerkt zijn:

Controleer eerst je voorraad.

Maak een boodschappenlijstje vanuit een weekplanning.

Koop en kook niet te veel.

Let op de uiterste houdbaarheid. Eerst gekocht, eerst gebruikt.

Als er dan toch iets weg moet, dan bij het gft-afval.

Filmpjes

Van de vier filmpjes is een film gemaakt

De onderwerpen zijn: