Beeldend kunstenaar Will Ferwerda

Gorinchem – 12-7-2017 – In februari 1965 begon op stormachtige wijze de ontwikkeling van Will Ferwerda als beeldend kunstenaar en werd hij bekend in Nederland en daarbuiten.

Een tentoonstelling in de Nieuwe Doelen werd verboden en ontruimd.

Zijn beelden, etsen, gouaches en schilderijen zijn een aanklacht tegen de gevestigde orde. Een orde gebaseerd op repressie, die de mensen van hun wezenlijke vrijheid afsluit. In 1968 volgde een verhuizing naar Dordrecht, alwaar hij met open armen werd ontvangen.

Nu, 47 jaar later, werkt hij zonder omkijken door aan zijn omvangrijke oeuvre. In 2011 verscheen de door de WFFoundation uitgegeven monografie “Impuls”.

Adriaan van Dis schrijft naar aanleiding van de monografie: “….uw etsen maken het hongerige oog in mij wakker. Mooi dat in deze tijd nog zo bezielende kunst wordt gemaakt”.

De beeld monografie “Impuls” is gedurende de tentoonstelling verkrijgbaar.

Deze tentoonstelling is in samenwerking met de WWF foundation tot

stand gekomen