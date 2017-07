Gorinchem – 11-7-2017 – Het ZomerOrkest Nederland 2017 begint met haar tournee. Op uitnodiging van de Koninklijke Harmonie De Bazuin geeft het ZON orkest op zondag 23 juli een concert op de Grote Markt. Aanvang 14.00 uur. Dankzij bijdrage van gemeente Gorinchem, FOWW en Plus Jan Sterk is dit concert te realiseren. Bij slecht weer zal het concert in de Grote Kerk worden gehouden.

Tussen 21 juli en 29 juli zal het harmonieorkest zo’n 12 concerten door het hele land geven, van Noord naar Zuid en van Oost naar West.

ZomerOrkest Nederland (kortweg ZON) heeft als doel om blaasmuziek in Nederland te promoten. Door het geven van concerten in een informele setting belicht het orkest de vele kanten van blaasmuziek. In een casual outfit worden de concerten gegeven op terrassen, in parken, op campings, braderieën of midden in een winkelcentrum. Het ZON is qua muziekstijl van alle markten thuis, van Barok tot Rock.

Jaarlijks

Het ZON gaat sinds 1987 jaarlijks op tournee en is uitgegroeid tot een begrip binnen de Nederlandse muziekwereld. Het ZON geeft zo veel mogelijk jonge muzikanten de kans om in een goed en gemotiveerd orkest mee te spelen. Om dit te bereiken wordt het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland.

Studeren

Zij studeren in korte tijd een uitdagend programma in onder leiding van twee jonge enthousiaste dirigenten. Dit jaar staat het orkest onder leiding van Ido-Gerard Kempenaar en Paul van Gils. De dirigenten van het ZON wisselen jaarlijks; dat wil zeggen, elke dirigent wordt in principe voor twee jaar aangesteld, met elk jaar één nieuwkomer. Ido-Gerard stond vorig jaar ook voor het ZON, Paul gaat dit jaar voor het eerst mee op tournee.

Speciaal voor deze tournee is het stuk ‘In the Distance’ gecomponeerd door Arend Gerds. Dit stuk beleeft haar wereldpremière tijdens het tournee. De solist van dit jaar heet Julian van der Linden. Op altsaxofoon zal hij het virtuoze stuk ‘Saxpack’ ten gehore brengen. ZomerOrkest Nederland is een vernieuwde organisatie die altijd bezig is jonge mensen enthousiast te maken voor de blaasmuziek.