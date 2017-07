Gorinchem – 11-7-2017 – Veerdienst Riveer zet van 29 juli tot medio september 2017 een speciaal snelveer in voor fietsers en voetgangers tussen Zaltbommel en Loevestein via Brakel. De vaartocht van Zaltbommel naar Loevestein duurt ongeveer 45 minuten. Vaartijden, opstapplaatsen en kosten worden binnenkort bekend gemaakt.

Veerdienst Riveer vaart vanaf 29 juli vier á vijf keer per dag van Zaltbommel naar Loevestein. Onderweg stoppen ze in Brakel om daar passagiers op te pikken. De snelle veerverbinding tussen Zaltbommel en Loevestein is een pilot. Door deze proef kan ervaring opgedaan worden met aantallen passagiers, kosten en uitvoering. Slaagt deze proef, dan bekijkt Zaltbommel of ze deze zomerverbinding jaarlijks kan laten uitvoeren.

Geschikte boot

De zomerveerdienst van Zaltbommel naar Loevestein is een aanvulling op het bestaande aanbod. In Zaltbommel zijn al diverse veren waar veel gebruik van wordt gemaakt, zoals de veren tussen Brakel en Herwijnen, Aalst en Veen, Nederhemert, Loevestein en Woudrichem en Loevestein Gorinchem. Voor deze nieuwe veerdienst heeft Riveer tijdelijk een geschikte boot aan de vloot toegevoegd.