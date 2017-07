ORGELCONCERT MARTIN MANS

Gorinchem – 11-7-2017 – Op woensdag 9 augustus 2017 geeft de bekende organist Martin Mans een orgelconcert in de Grote Kerk in Gorinchem. Het concert maakt deel uit van een nieuwe serie ‘Orgel Anders in de Zomer’ waarin hij tien grote orgels bespeelt. Het programma bevat improvisaties, verzoeken en toccata’s van bekende componisten zoals: Widor en Boëllmann. Het orgel van de Grote Kerk is een monumentaal instrument waarop Martin vele opnamen heeft gemaakt. Het brengt prachtige klanken voort waarop de luisteraar zich kan laten meevoeren en een avond ontspannen kan genieten van een gevarieerd programma. De nieuwe CD ‘Rust’ is verkrijgbaar op het concert.

Martin Mans heeft zijn muziek in vele uithoeken van de wereld gebracht en daarmee volgers verzameld die hij onder andere via social media voorziet van informatie. Het orgel is van oudsher een geliefd instrument dat in deze tijd weer volop in de aandacht staat. De mogelijkheden zijn legio. ‘Je hebt een heel orkest tot je beschikking’ zijn woorden die de organist vaak gebruikt.

Aanvang: 20:00 uur

Toegang: € 10,= Online en bij reservering € 9,=.

Leden PCOB, KBO en ANBO: € 8,=.

Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.

Reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903

Voorverkoop van kaarten: VVV-Gorinchem, Grote Markt 17, Gorinchem