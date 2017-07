Gorinchem – 9-7-2017 – Het Hippiefestival dat vrijdagavond in de tent van start ging, werd zaterdag gevolgd door de eerste dag op het veld. Dromen op de muziek, meezingen, gewoon lekker luisteen en genieten van een soort Woodstock aan de Merwede.

De kraampjes van de hippiebazaar trokken niet alleen de ware Fans van de muziek. Menig voorbijganger week van zijn wandelroute af om een bezoek te brengen. De muziek die aan vroeger tijden herinnerde hield trouwen ook de mensen lager Buiten de Waterpoort dan men van waarschijnlijk van plan was.

Vandaag, zondag, was het weer opnieuw heerlijk. Dat was Buiten de Waterpoort goed te zien. Zoveel publiek als deze keer is nog nooit vertoond. Het was voller dan vol.

Zie de foto’s voor een indruk van het Hippiefestival 2017.

