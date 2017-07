Merkwaardige bemanning zalmschouw

Gorinchem – 10-7-2017 – Tijdens het Hippiefeest zagen we nog een opmerkelijke uitdossing. Geen love & peace, maar een aantal fel gele strepen. op de Merwede kwam een zalmschouw langs met twee stoere brigadiers van politie als bemanning.

de schouw was aangetroffen bij de autosteigers. Hoe hij daar is gekomen wist toen nog geen mens. Wellicht was de eigenaar ook naar het hippiefeest. Bij de autosteiger lag hij echter danig in de weg.

De twee agenten brachten hem naar een veiliger plaats en meerde de zalmschouw af met een vakkundige paalsteek. Wachtend op de eigenaar.