Leerlingen De Toekomst bezoeken Molen de Hoop

Gorinchem – 10-7-2017 – Dinsdag 4 en donderdag 6 juli jl. bezochten groepen leerlingen van de Internationale Schakelklas De Toekomst uit Gorinchem onze molen De Hoop. Deze school is bedoeld voor leerplichtig anderstalige nieuwkomers die uit de gehele regio komen. De leeftijd van deze leerlingen is tussen de 12 en 18 jaar. Dit onderwijs zorgt er voor dat de leerlingen zich voorbereiden op een toekomst in de Nederlandse samenleving.

De slogan “Snel thuis in de Nederlandse taal en cultuur” heeft de schoolleiding op het idee gebracht onze korenmolen De Hoop te bezoeken. Ons Cultureel Erfgoed, de molens, zijn bij uitstek geschikt een belangrijke bijdrage hiervoor te leveren.

Molenaar Ton van den Heuvel spreekt dan wel niet de oorspronkelijke taal van de leerlingen, maar wel de taal van de molen en daar ging het vooral om tijdens het bezoek. Hij legt uit hoe de molen werkt en waarom het belangrijk is dat de molen wind vangt. Maar juist de wind liet het op donderdag nagenoeg afweten. Waar deze uitleg bij de leerlingen niet geheel duidelijk was, sprongen de begeleiders bij. De leerlingen die op donderdag de molen bezochten kwamen vooral uit Syrië en een paar uit Eritrea.

Of er veel blijft hangen van het verhaal wisten de begeleiders ook niet te zeggen. De waarschuwing van de molenaar om de trap achterstevoren af te gaan werd in elk geval in de wind geslagen door de meeste leerlingen, maar het ging goed. Er werden veel foto’s en Selfies gemaakt. In dat opzicht spreken alle mensen dezelfde taal.