Jachthaven Heukelum afgesloten wegens lozing

Heukelum – 9-7-2017 – De jachthaven van Heukelum aan de Appeldijk is op dit moment gestremd wegens een lozing in de haven. Inmiddels zijn de opruimwerkzaamheden gestart.

Waterschap Rivierenland heeft samen met het jachthavenbestuur de haven afgesloten, er kunnen geen boten in of uit. Met oliebooms wordt de stof op zijn plek gehouden. In de omgeving van de jachthaven kunt u stankoverlast ervaren. Zo snel mogelijk wordt deze stof opgeruimd, maar Inmiddels zijn de opruimwerkzaamheden gestart, dit kan enige tijd duren omdat de haven een lastige plek is om schoon te maken.

Inmiddels is er ook een handhavingstraject gestart waarin onderzocht wordt om welke stof het gaat en wie hiervoor verantwoordelijk is.