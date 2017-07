Zomerspelen in De Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 8-7-2017 – Opnieuw heeft Museum De Koperen Knop deze zomer leuke zomerspelen, die bedoeld zijn voor de jeugd, maar die ook ouderen elke keer weer blijken te trekken. Dit zijn spelen, spellen en speurtochten die speciaal zijn ontwikkeld voor de zomerperiode, als veel kinderen het museum bezoeken. De spellen kunnen worden gespeeld in de maanden juli en augustus 2017.

Detectivespel

Dit jaar is er een speciaal detectivespel ontwikkeld, getiteld ‘Een dief in de Knop’. Kinderen vanaf 9 jaar (en als deze jonger zijn mogen hun ouders en grootouders helpen) kunnen op zoek naar een broche, die ergens verstopt ligt. Dit spel gaat door het hele museum en door de smederij en de hoepelmakerij. Het lastige is dat er een spiegel nodig is om de bijbehorende teksten goed te kunnen lezen. Wie de broche gevonden heeft krijgt een envelopje met postzegels als beloning.

Kaas & koe

Voor de wat grotere kinderen ligt er in de expositieruimte een speurtocht gereed. De kleinere kinderen kunnen door de expositie op zoek gaan naar verstopte muisjes, in vier kleuren. Ook staat er een kubus met een heleboel muisjes erin. Kinderen mogen raden hoeveel. Als de blaadjes bij deze drie spellen worden ingeleverd, wordt er onder de – bijna – goed ingevulde exemplaren een aantal prijsjes verloot. Bij de expositie kun je ook speciale spelletjes spelen, zoals kaas & koe-dammen en kaas-sjoelen.

Buitenspellen

Een jaarlijks terugkerende activiteit zijn de buitenspellen. Voor de kinderen ligt er op een aantal vaste plaatsen spelmateriaal gereed en de kinderen kunnen die in een routevorm een voor een spelen. Tijdens een heerlijke wandeling over het museumerf en door de museumtuin komen de kinderen het spelmateriaal tegen en kan er worden gespeeld.

Informatie

U bent van harte welkom bij het museum: Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. De openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 – 17.00 uur, zaterdag van 11.00 – 17.00 uur en in juli en augustus ook op maandag van 13.00 – 17.00 uur. Voor inlichtingen belt u met 0184-611366 of u mailt naar koperenknop@planet.nl. Zie ook de website www.koperenknop.nl.

Het museum beschikt over een theetuin, een museumcafé en op De Etage kunnen groepen worden ontvangen. Ook zijn er kinderfeestjes in het museum te reserveren. Kom deze zomer genieten in De Koperen Knop.