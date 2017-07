Vanaf 10 juli elektrische bussen in Gorinchem

Gorinchem – 8-7-2017 – Vanaf maandag 10 juli laat Arriva in Gorinchem elektrische bussen rijden tijdens de spitsuren. Deze innovatieve bussen kennen geen uitstoot van uitlaatgassen en zijn bovendien stiller.

De inzet van elektrische bussen past heel goed bij de ambities van de gemeente om een duurzame en leefbare stad te zijn. Behalve in Gorinchem laat Arriva vanaf zondag 9 juli ook drie elektrische bussen rijden in Dordrecht.

In Gorinchem zet Arriva twee elektrische bussen in op lijn 1 t/m 4 tijdens de ochtend- en middagspits (op werkdagen van 5.30 tot 11.00 uur en van 14.30 tot 18.00 uur, en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur). Deze elektrische bussen zijn lichter en veroorzaken minder trillingen. Door de lagevloerconstructie bij de in- en uitstapdeur zijn ze bovendien goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en passagiers met kinderwagens.

De elektrische bussen worden gedurende de daluren en in de nacht opgeladen op de Arriva-vestigingen met groene stroom. Met de komst van deze elektrische bussen wordt het openbaar vervoer in beide steden verder verduurzaamd.