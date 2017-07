Tredion en Meet and C slaan handen ineen voor slimmer samenwerken

Gorinchem – 8-7-2017 – Hoe kan ik op een efficiënte manier samenwerken met mijn collega’s, mijn zakenpartners en mijn klanten en gebruik maken van handige hulpmiddelen en moderne faciliteiten? Tredion en Meet and C hebben de handen ineen geslagen om voor de regio Gorinchem van alles te betekenen op het gebied van slimmer (samen)werken.

“Het idee ontstond toen Meet and C in januari jl. klant van ons werd, vertelt Jan van Wijgerden van Tredion. Met Ingrid Cantrijn van Meet and C spraken we over hoe we samen iets zouden kunnen betekenen voor ondernemers op het gebied van anders en slimmer werken. Wij als IT-specialisten zijn iedere dag bezig om hulpmiddelen te bieden waarmee organisaties slimmer kunnen werken en daarmee tijd en geld kunnen besparen. Meet and C bleek daarin ook een aanbod te hebben, maar dan op een ander vlak.” Ingrid Cantrijn vult aan: “Met Meet and C zijn we in eind 2014 gestart, omdat we merkten dat er in Gorinchem een grote vraag bleek te zijn naar flexibele werkplekken en vergaderruimten, naar behoefte gecombineerd met tal van flexibele ondersteunende diensten en gemakken. Vanuit ons bureau Cantrijn voorzagen we al in deze ondersteuningsbehoefte, maar dan specifiek voor professionele verenigingen en samenwerkingsverbanden. Het was voor ons dan ook niet meer dan logisch om vergelijkbare diensten via Meet and C aan te bieden, alleen dan voor zzp’ers, kleinere ondernemingen, maatschappen en dergelijke. Ondernemingen dus die groeien, maar nog niet toe zijn aan een eigen kantoor en eigen bureaumedewerkers voor taken zoals receptie, secretariaat, administratie en content beheer van websites. Als ondernemer moet je je vooral kunnen focussen op de dingen waar je goed in bent. De gedoe-dingen kun je overlaten aan Meet and C. Wij zorgen dat jouw bedrijf continu wendbaar blijft.”

Expertsessies voor ondernemers

Tredion en Meet and C zijn een partnership aangegaan om samen ondernemers productiever te maken. De samenwerking gaat verder dan alleen maar actief naar elkaar te verwijzen en elkaar aan te bevelen. Samen organiseren Tredion en Meet and C bijvoorbeeld een aantal expertsessies over slimmer werken anno 2017. De eerste expertsessie is op 7 september a.s. van 15:00 – 17:00 uur bij Meet and C.

Deze sessie gaat over manieren waarop software slim ingezet kan worden bij alledaagse bedrijfsprocessen, zodat dit tijd en geld bespaart voor de onderneming. “Zijn er slimmere manieren om controle te houden op je mailbox?”, “Hoe lang duurt het om een besluit terug te zoeken van een vergadering van een half jaar terug?”, “Waar vind ik 24/7 documenten van mijn collega?” Deze vragen worden allemaal beantwoord, inclusief tips die direct gebruikt kunnen worden. De expertsessies zijn voor iedere ondernemer gratis toegankelijk. Opgeven hiervoor kan via info@meetandc.nl voor 1 september a.s.