De Koperen Knop zoekt hoepmaker

Hardinxveld-Giessendam – 8-7-2017 – De zuidrand van de Alblasserwaard kende ooit een belangrijke beroepsgroep: mensen die werkzaam waren in de hoepelindustrie. Hoepmakers, werden ze genoemd. Vele honderden verdienden er een boterham mee. Om dit vak in ere te houden is er achter Museum De Koperen Knop een hoepmakerschuur, waar het vak nog wordt uitgevoerd. Op dit moment zoekt het museum een tweede hoepmaker.

Wat zijn hoepen

Hoepels, ter plaatse hoepen genoemd, zijn van wilgenhout gemaakte ronde hoepels. Ze werden toegepast om de duigen van vaten bijeen te houden. Met de komst en ontwikkeling van de voedselindustrie in de negentiende en de eerste tijd van de twintigste eeuw, werd veel voedsel verpakt in vaten. Die waren stevig en rond, zodat ze in tact bleven en gemakkelijk door ze te rollen konden worden verplaatst. Door mechanisatie en daarmee verband houdende massaproductie, kwamen er ijzeren hoepels op de markt. Die gingen veel langer mee en konden letterlijk tegen een stootje. Daardoor was het kort na de Tweede Wereldoorlog afgelopen met de hoepmakersbranche.

Armoedig bestaan

Veel hoepmakersgezinnen waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van de hoepmakerij. Met lange werkdagen kon er een karig loon in worden verdiend. Voor vlees was er meestal geen geld en de vroeger veel gegeten knollen of knolrapen werden dan ook spottend ‘hoepmakerspek’ genoemd. Ook gaat het verhaal dat als de hoepmaker tussen de middag huiswaarts keerde om te eten zijn kinderen tijdens het eten zijn klompen alvast moesten keren, zodat hij direct na de laatste hap weer naar de hoepmakerstelling kon terugkeren, zonder tijd te verliezen.

Basis voor ketenbouw

Toen de hoepmakerij ten einde begon te lopen, hadden ondernemers met kijk op de toekomst al lang een nieuwe branche aangeboord. Door de overal opkomende aannemerij was er veel behoefte aan houten bouwketen. Die konden met het werk mee worden genomen en boden overal onderdak aan de mensen die met een werk bezig waren. Veel voormalige hoepmakers vonden in die ketenbouw in Buitendams en de Peulen werk. Ook om die reden is het belangrijk dat de hoepmakerij in gedachte wordt gehouden.

Hoepmaker gevraagd

In de hoepmakerij op het terrein van De Koperen Knop worden regelmatig demonstraties gegeven, het hout hiervoor groeit in de museumtuin. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen is het museum momenteel op zoek naar een nieuwe vrijwilliger, die zich het vak meester wil maken. Er is een interne opleiding mogelijk. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon 06-14148618.