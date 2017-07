Gorinchem – 7-7-2017 – Vrijdagmorgen verzamelde er zich een gezelschap bij de poterne aan de Oostgracht, de overdekte doorgang door de Vestingwal, daterend uit de tijd van Napoleon.

Zij kwamen voor de symbolische overhandiging van een sleutel aan de voorzitter van de werkgroep uit handen van wethouder Arjen Rijsdijk. Met deze sleutel kan de poort van de poterne aan de stadszijde van de wal geopend worden tijdens de maandelijkse rondleidingen van de werkgroep ‘Vesting Gorinchem’. Nu kan men tijdens de maandelijkse rondleidingen van de werkgroep ‘Vesting Gorinchem’ via de overdekte doorgang, onder de wal door, naar de Oostgracht lopen. Daardoor worden deze rondleidingen nog aantrekkelijker en interessanter.

Er moet nog het e.e.a. gebeuren aan beide deuren en gang zodat dit vandaag nog niet kon. Wel kon er in de doorgang even een kijkje genomen worden. Nog wel even met een moderne sleutel omdat het originele slot op dit moment wordt gerestaureerd.

Daarna was het woord aan historicus Roel Mulder die het boekje “Vesting Gorinchem” heeft geschreven. Roel Mulder is een bekende in de Gorcumse geschiedschrijving. Hij is tevens auteur en redactielid van het grote geschiedenisboek van Gorinchem dat in de maak is.

Na zijn interessante verhaal over dit boekje werd het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Rijsdijk. Ook de leden van de werkgroep ontvingen een exemplaar.

Heeft u interesse in dit boekje met veel foto’s dan kan dit. Het boekje “Vesting Gorinchem” verschijnt in de Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks en is deel 18 in de reeks. Het boekje zal onder andere verkrijgbaar zijn bij de Gorcumse boekhandel, het Gorcums Museum, de VVV en Het Regionaal Archief Gorinchem. De verkoopprijs is €7,50.

