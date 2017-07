Senioren zorgeloos de zomer door

Woudrichem – 6-7-2017 – Woudrichem Werkendam Aalburg – De zomervakantie staat weer voor de deur, hopelijk heeft u een mooie vakantie in het verschiet. Blijft u thuis, let dan in de zomerperiode extra op uw bejaarde buren, buurtgenoten of familieleden. Mensen die zich schuldig maken aan babbeltrucs vieren namelijk niet persé vakantie en slaan het liefst zo onzichtbaar mogelijk en dus ook in rustige tijden toe.

Ziet u iets vreemds in de buurt van een seniorenwoning of –complex, bijvoorbeeld iemand die niet in uw woonomgeving thuishoort, vertrouw dan op uw onderbuikgevoel en waarschuw direct de politie. Lukt dat niet meteen, probeer dan zoveel mogelijk details te onthouden, denk bijvoorbeeld aan het kenteken van een auto en een signalement.

Recent sloegen ‘babbelaars’ toe in Meeuwen, Wijk en Aalburg en Woudrichem.

Op zaterdagavond 17 juni 2017 belde een nog onbekende jonge vrouw met een smoes aan bij een 86-jarige vrouw uit Meeuwen. Ze zou op zoek zijn naar een dorpsgenoot en wilde later pen en papier om iets op te schrijven. Gelukkig was mevrouw alert en kwam het niet tot een geslaagde babbeltruc.

Op zondagavond 4 juni 2017 is een 87-jarige inwoonster van Wijk en Aalburg bestolen door twee vrouwen die zich met een smoes bij haar binnen hadden weten te praten.

Op zaterdagavond 3 juni 2017 wisten twee nog onbekende oudere vrouwen zich bij een 89-jarige inwoonster van Woudrichem naar binnen te ‘babbelen’ met vragen over een maaltijdbezorgservice voor oudere mensen.

In gesprek met uw ouders

De politie merkt dat er in veel gevallen sprake is van ‘goed fatsoen’, dus dat het netjes is om iemand te woord te staan en zelfs binnen te laten. Toch wil de politie er senioren nadrukkelijk op wijzen dit niet meer te doen.

Hebt u ouders die op leeftijd zijn? Bespreek de methoden die babbelaars gebruiken dan eens. Op onze website www.politie.nl/themas/babbeltruc.html hebben wij filmpjes staan die daarbij kunnen helpen. Ook is het verstandig om met elkaar te bespreken of sieraden en andere kostbare spullen in de woning moeten blijven of op een andere manier bewaard kunnen worden. En hebt u wel eens gesproken over de dagopnamelimiet van de bankrekening? Door die zo laag mogelijk te houden, voorkomt u dat er grote geldbedragen kunnen worden buitgemaakt na diefstal van de pinpas. Uw bank kan u informeren over het verlagen van de dagopnamelimiet.

Meer informatie

Wordt u of uw familielid toch het slachtoffer van een babbeltruc? Schaamt u zich dan niet en waarschuw de politie.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw wijkagent of kijk op onze website: www.politie.nl/themas/senioren-en-veiligheid.html