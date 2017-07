VUREN- 6-7-2017 – Zit je te chillen aan het water, word je ineens geconfronteerd met een schennispleger. Dit overkwam een 16-jarig meisje uit Gorinchem gisteren toen zij over de recreatieplas uitkeek aan de Haarweg in Vuren, vlakbij de uitgang van wandelgebied het Lingebos.

De man stond plotseling achter haar en was bezig zichzelf te bevredigen. Het meisje ging snel weg en belde de politie. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de man maar hem helaas niet meer aangetroffen.

Volgens het meisje ging het om een blanke man van ongeveer 40 á 50 jaar. Hij zou een stoppelbaardje hebben en kort blond/grijs stekelhaar. Hij was ongeveer 1.80m lang. De man droeg een korte donker gekleurde broek en een grijs T shirt met korte mouwen en een ronde hals.

Heb je iets gezien wat met dit incident te maken heeft, of ben je wellicht zelf geconfronteerd met deze schennispleger, dan willen we dit graag weten. Bel dan 0900 8844 en geef ons je informatie door. (2017310922)