Gedeputeerde Staten doet uitspraak in beroepszaak Hardinxveld-Giessendam en Avres

Gorinchem – 6-7-2017 – Het college van Gedeputeerde Staten heeft een uitspraak gedaan in de beroepszaak tussen gemeente Hardinxveld-Giessendam en Avres. Gedeputeerde Staten geeft Avres opdracht een nieuw besluit te nemen over de uittreding van Hardinxveld-Giessendam uit Avres. De uittreedsom is vastgesteld op € 1.894.000. Met daarbij de kanttekening dat een verrekening van de reserves nog volgt. In een reactie op de uitspraak laat de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Avres, Bart Bruggeman, weten dat het goed is dat er duidelijkheid is. “Het is voor Avres een bevestiging dat het Algemeen Bestuur een redelijk besluit heeft genomen over de eerder voorgelegde uittreedsom en voorwaarden.”

Eind 2015 maakte de gemeente Hardinxveld-Giessendam kenbaar uit de Gemeenschappelijke Regeling Avres te stappen. Het Algemeen Bestuur van Avres bevestigde dit met een officieel besluit op 19 januari 2017. Er ontstond echter een zakelijk geschil over de hoogte van de uittreedsom. Daarop stelde Hardinxveld-Giessendam een administratief beroep in bij de Gedeputeerde Staten (GS). Op dinsdag 23 mei vond de hoorzitting plaats, waarop inmiddels de provincie een uitspraak heeft gedaan.

Uittreding

Avres en de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden aangevangen met de uittredingswerkzaamheden. Directeur Saar Spanjaard: “We doen er alles aan om de overdracht in goede banen te leiden. De dienstverlening aan inwoners (klanten) van Hardinxveld-Giessendam draait gewoon door, zij ondervinden geen hinder. De klant staat ten alle tijde voorop.” De Hardinxveldse medewerkers Sociale Werkvoorziening blijven gewoon bij Avres werken, tenzij zij zelf aangeven de overstap naar de Drechtsteden te willen maken.

Goede buren

Avres draagt met de uittreding van Hardinxveld-Giessendam haar uitvoerende taken over aan de Sociale Dienst Drechtsteden. “We zijn ons ervan bewust dat Hardinxveld-Giessendam een buurman blijft en zoeken in de toekomst expliciet de samenwerking op. Om inwoners en ondernemers in de regio optimaal te blijven bedienen, is het noodzakelijk dat er lokaal, regionaal en bovenregionaal goede afstemming is en blijft”, aldus Saar Spanjaard.

Tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten is beroep mogelijk bij de bestuursrechter zowel door de gemeente Hardinxveld-Giessendam als Avres. Avres zal de uitspraak nader bestuderen voordat zij daarover een besluit neemt.