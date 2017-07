Familiedagen Gorinchem komt met extra editie in herfstvakantie

Gorinchem – 6-7-2017 – Er komt een extra editie van Familiedagen Gorinchem in de herfstvakantie van 2017. Na het wegvallen van de gezinsbeurs Wegwijs, ontstond er vanuit de gereformeerde gezindte de behoefte naar een vervangend evenement. Familiedagen Gorinchem ziet het als haar primaire taak om haar gemeenschap te voorzien in hun behoefte. Daarom lanceert de organisatie een extra editie van Familiedagen in 2017.

Familiedagen Gorinchem vindt doorgaans twee keer in de drie jaar plaats, waarbij 2017 als tussenjaar zou gelden. Door de actualiteit keert Familiedagen dit jaar al terug naar Gorinchem. “Wij vinden het jammer dat de gezinsbeurs Wegwijs niet doorgaat, maar respecteren het besluit van de organisatie. Het gevolg is dat er dit jaar geen evenement meer op de agenda staat voor deze doelgroep”, zegt organisator Arjan Klein.

“Wij willen dat niet laten gebeuren. En mede naar aanleiding van meerdere vragen vanuit onze achterban, opent Familiedagen Gorinchem daarom haar deuren tijdens de herfstvakantie. Zo bieden wij onze trouwe, maar ook nieuwe bezoekers, een gezellig dagje uit aan”, zegt medeorganisator Manita Philipsen.

Vertrouwd concept ongewijzigd

Tijdens de aankomende zomerperiode gaat de organisatie van Familiedagen Gorinchem bouwen aan een aantrekkelijke beursvloer. Met ruimte voor demonstraties, inspirerende workshops, musici, mode, alles voor huis en tuin en sfeervolle modeshows. Het vertrouwde concept van Familiedagen Gorinchem blijft voor deze extra editie ongewijzigd. Dat betekent drie dagen lang beurs in Evenementenhal Gorinchem waarbij de organisatie zorgt voor eten, drinken en gratis parkeergelegenheid.

Datum en openingstijden

De exacte datum en openingstijden voor Familiedagen Gorinchem 2017 worden volgende week bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Manita Philipsen (tel.: 0183-680673, e-mail: manitaphilipsen@evenementenhal.nl).