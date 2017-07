Brugverbinding naar nieuwe, derde veld

Gorinchem – 6-7-2017 – Om het bestaande complex van hockeyvereniging Rapid te verbinden met het nieuwe, derde veld legt de gemeente twee kleine bruggen aan. Gekozen is voor een directe oversteek naar de kleine Schelluinsekade, over de Vliet heen en vandaar een doorsteek naar SVW om via dit terrein het derde veld te bereiken. Daarmee is een oplossing gevonden die de steun heeft van alle betrokken partijen in het gebied.

Voor de verbinding van het terrein naar het derde veld was in eerste instantie gekozen om het pad achter de molen langs te laten lopen en daar aan te sluiten op de entree van atletiekvereniging Typhoon. Dit stuitte op bezwaren van stichting Simav (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden), terwijl Typhoon geen toegevoegde waarde zag in een aansluiting met het grote parkeerterrein naar hun complex. Hierop besloot de gemeente een alternatief uit te werken; de nu gekozen brugverbinding. Ook het waterschap staat positief ten opzichte van deze route en de bruggen.

Ombouw kunstgrasvelden

De vorig jaar door de raad vastgestelde beleidsregel voor kunstgrasvelden biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om natuurgrasvelden te laten ombouwen tot kunstgrasvelden. Na de voetbalverenigingen Unitas en GJS, die als eerste hiervan gebruik maakten, dienden GKV en Rapid een verzoek in om hun bestaande kunstgrasvelden te laten renoveren en toekomstbestendig te laten maken. Het veld van GKV wordt gerenoveerd, die van Rapid worden omgebouwd tot watervelden. Daarnaast krijgt Rapid een derde veld op de locatie van het kunstgrasveld van Raptim. De velden moeten in het nieuwe seizoen gebruikt kunnen worden. De verwachting is dat voor zaterdag 2 september, nog voor de opening van de velden van Rapid, ook de bruggen gereed zijn.