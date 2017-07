Gorinchem – 4-7-2017 – Plaatsing van 15 stuks Stolpersteine (struikelstenen) in de Gasthuisstraat en de Burgstraat te Gorinchem op dinsdagavond 27 06 2017

Vanuit de hierna genoemde panden zijn in de 2e wereldoorlog 3 Joodse families opgepakt en weggevoerd naar vernietigingskampen in Oost Europa en in 1 pand hebben de Joodse bewoners zelf voor hun dood gekozen.

Deze maal zijn de Gedenkstenen door de Stichting zelf, met hulp van de gemeente Gorinchem gelegd.

Mevr. Karla Nooter, ondersteund door dhr. Pieter Dekker en Bert van ’t Land hebben ook deze maal zich ingespannen om in Gorinchem deze Stolpersteine, aansluitend op de in december 2016 9 stuks geplaatste stenen op de Kortendijk .

Afgelopen dinsdagavond werden bij huisnummer Gasthuisstraat 61 4 stuks steentjes geplaatst voor de familie van Bueren.

De fam. Van Bueren was afkomstig uit Rotterdam en was een echt middenstandsgezin met man, vrouw en 2 dochters. Ze verkochten allerlei technische voorwerpen waaronder rijwielen en radio’s.

De winkel had de naam Het Wonder Van Gorcum: dhr. van Bueren had een soort draadomroep gerealiseerd voor de binnenstad. Daarmee kon hij ook communiceren. De reden waarom hij in 1942 als een der eersten werd opgepakt. Later werden mevr. Van Bueren en de dochters afgevoerd.

Tijdens de plechtigheid meldde zich nog een kennis van de familie; zij onthulde de stenen.

Bij Gasthuisstraat 44 werd 1 steentje geplaatst voor mevr. Princesse Wilhelmina Simonetta Kalkar, door dhr. Kees Kennis die hier speciaal voor uit Zwitserland was gereisd en vergezeld was door zijn zuster uit Atlanta in de VS.

Princesse is geboren op 13 mei 2005, in de nu niet meer bestaande woning in de Vijfzinnenstraat.

De familie verhuisde naar Gasthuisstraat 44. Princesse was een verleegster die opvele plaatsen hulp verleende aan zieken en ouderen. Haar Opa was Izak Kalker die zeer maatschappelijk betrokken was.

Dhr. Kennis hield een familieverhaal over zijn tante Princesse, die hij goed gekend heeft. Door de vele wisselingen van haar woonadressen heeft zij in Den Haag geen Stolpersteen gekregen, nu bij Gasthuisstraat 44 wel.

Gasthuisstraat 13 is een bijzondere plek omdat hier 5 steentjes geplaatst worden voor de familie Nort, die na de capitulatie van Nederland voor de Duitsers op zelf voor de dood kozen.

Het verhaal van dit drama werd verteld door Emma Meijler, wiens moeder toen 3 jaar bij de familie Nort werkte. De familie Nort had een opticiens zaak: Zij zette de zaak later voort onder de naam Nort Optiek.

Zij vertelde ook over de zelfdoding van de familie en de las het verslag voor van de commissaris van Politie in Gorinchem.

Later, na de onderduik, is de familie naar Arkel verhuisd, weg uit het huis aan de Gasthuisstraat.

De drie zussen Emma, Paula en Chaja waren bij de onthulling van de Stolpersteine aanwezig.

In Burgstraat 1 woonden een zestal Joodse mensen, waarvan er 1 al een Stolperstein in Duitsland heeft, 5 Joodse mensen zijn hier afgevoerd en krijgen een Stolperstein in de Burgstraat, tw J. Gerber-Lewi, F.L.Gerber, E. Adler- den Hartog, J.J.Lewi en P. Lewi

In dit pand , dat 1 geheel vormt met het pand Havendijk 2, was de drogisterij van I. Meijer gevestigd.

Jacob Joachim Lewi en Paula Lewi waren in de periode voor 1940 al naar Nederland vertrokken zoals zo velen die voor hun bestaan in Duitsland vreesden.

Zij werden in mei 1943 in Sobidor omgebracht.

Jeannette Gerber – Lewi en Flora – Lotte Gerber waren met vader Jacob Gerber ook vanuit Duitsland naar Nederland vertrokken. Jacob overleed in de Synagoge in de Kwekelstraat. De anderen werden in Sobidor vermoord.

Elisabeth Adler – den Hartog werd in 1945 in Auswitch vermoord. Haar zuster was met I. Meijer, de drogist getrouwd. Haar man Friedrich Adler was ondergedoken, zij was o.a. werkzaam in de psychiatrie in de inrichting Het Apeloornse Bosch .

Voor haar wordt een Stolperstein gelegd, voor haar man is in Duitsland een Stolperstein gelegd.