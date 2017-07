Gorinchem – 30-6-2017 – Sinds haar oprichting in 2003 heeft deze groep een ontwikkeling meegemaakt die op zijn minst opmerkelijk te noemen is. Tango Extremo heeft op praktisch alle grote en kleine concertpodia van Nederland geconcerteerd. Het repertoire van de groep is zeer breed en bijzonder in zijn stijl te noemen. Invalshoeken via cross-overs, waaronder klassieke muziek, jazz, Braziliaanse en Cubaanse muziek, worden gecombineerd met ‘tango nuevo’. Het ensemble heeft de afgelopen zes jaar onder andere getoerd in Europa, Mexico, Turkije, Koerdistan, Zuid-Korea, Uruguay, China, Rusland, China, Zuid-Afrika, Botswana, Cuba, ja zelfs Groenland. In augustus 2009 stond Tango Extremo als enige niet-Argentijns orkest op het Buenos Aires Tango Festival in Argentinië: het meest prestigieuze tangofestival ter wereld. In 2016 heeft de groep met een bijzonder programma door het land getoerd met een eigen versie van het grootste klassieke meesterwerk van West-Europa, de Mattheus Passion. Maar vanmiddag zijn zij “op veler verzoek voor de tweede maal” hier in de Grote Kerk met een “voor het lunchconcert” speciaal samengesteld programma.

Samenstelling:

Tanya Schaap – viool & artistiek leidster

Rob van Kreeveld – piano

Sandor Kem – contrabas

Gerardo Rosales – percussie

Paulina May – zang

Pauliina May is geboren in Finland in een gezin waar beide ouders een zangcarrière hadden in de muziek. Muziek, kunst en vooral televisie entertainment waren altijd in de omgeving van de familie en dat zorgde ervoor dat beide dochters werden opgeleid in de podiumkunst. De vader van Pauliina, Erkki Pohjanheimo, is een TV-regisseur en producent. De zus van Pauliina, Petriikka Pohjanheimo is afgestudeerd aan de Theater Academie van Finland en werkt als een freelance actrice in Finland. Tijdens haar zangcarrière heeft Pauliina de stijlen eigen gemaakt uit jazz, salsa, latin-pop, pop, Argentijnse tango tot Fins lyrische en dansende muziek toe. Ze begon haar muziek/stem/vocal onderwijs/studies aan het Pop & Jazz-Conser- vatorium in Helsinki, Finland (1991-1996) en aan het Rotterdams Conservatorium in Nederland en is afgestudeerd aan het Latijnse muziekafdeling in 2000. Pauliina werkt momenteel ook als een vocale pedagoge in haar eigen Pauliina May Productions Vocal Studio.

Aanvangstijd 12.15 uur en zullen eindigen rond 13.120 uur.

De concerten zijn gratis te bezoeken. Wel wordt er bij de uitgang na ieder concert gecollecteerd. De opbrengsten zijn voor het onderhoud van de Grote Kerk.