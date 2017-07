Damen Shipyards levert 4 waterbussen aan Antwerpen

Gorinchem – 4-7-2017 – Sinds 1 juli 2017 heeft de stad Antwerpen een waterbus. De waterbus, die de naam ‘Aqua Diamond’ draagt, meet 24,5 meter en biedt plaats aan 81 personen, 50 fietsen en 2 rolstoelen. Ze vaart met een snelheid van 40 kilometer per uur in ongeveer een half uur van het ponton aan het Steenplein in Antwerpen naar Hemiksem en maakt onderweg een tussenstop in Kruibeke.

‘Aqua Diamond’ ontleent haar naam aan de stad waar ze zal varen: diamantstad Antwerpen, al meer dan 570 jaar thuishaven voor diamanten. Bovendien is 2017 niet alleen het jaar van DEWATERBUS, het is ook het diamantjaar.

Geen Gorkums Nieuws zult u zeggen. Niet echt….maar wel als u weet dat Antwerpen werkt naar 4 waterbussen, die gebouwd gaan worden door Damen Shipyards uit Gorinchem. De eerste is nu dus in de vaart genomen. Vrijdag werd deze ten doop gehouden. De drie nog te bouwen waterbussen komen van de werf van Damen Shipyards in Antalya in Turkije.

De Belgen zijn er in ieder geval blij mee. Zij mogen in juli nog gratis gebruik maken van de waterbus. De vrijdag van de doop bleken voor het openingsweekend de tickets allemaal al geboekt te zijn.