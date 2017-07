Poederoijen/Gorinchem – 3-7-2017 – n juli en augustus is Slot Loevestein elke dag geopend en is er van alles te doen! Kruip jij in de boekenkist of schiet je mee met de kasteelschutter? Schilder jij je eigen ridderschild of ga je van maliënkolder een armbandje maken? Verder is er muziek, zijn er historische kinderactiviteiten, Oudhollandse spellen en kun je zien hoe een gezin vroeger leefde in de soldatenhuisjes.

Naast de extra vakantieactiviteiten kun je natuurlijk elke dag zelf op onderzoek uit om de geschiedenis van Slot Loevestein te ontdekken. Je krijgt een persoonlijke sleutel waarmee je verhalen kunt ontsluiten, spellen kunt spelen en zelf het valhek bij het kasteel kunt openen.

Wat is er wanneer te doen:

Kist vol verhalen – dagelijks

Slot Loevestein is natuurlijk bekend van de boekenkist van Hugo de Groot. Dat verhaal vertellen we vaak en graag. Maar Loevestein is nog veel meer! In de zomervakantie gaat de kist vol verhalen dagelijks open. Deze vakantie staan de “gloednieuwe” blijdestenen uit 1397 centraal. Wat zijn dit eigenlijk voor stenen? En waarvoor werden ze gebruikt?

Boogschieten – 23 juli en 13 augustus

De Kasteelschutters laten op 23 juli en 13 augustus hun kunsten zien in de vesting. Leer ook zelf boogschieten, bijvoorbeeld met de middeleeuwse kruisboog! Daarnaast is er ook nog een wapenvertelling.

Meyden van Loevestein – 12 en 13 augustus

Op 12 en 13 augustus zijn ook de Meyden van Loevestein present om je mee terug te nemen naar de middeleeuwen. Heel het weekend laten ze kinderen op speelse wijze kennis maken met middeleeuwse gebruiken en gewoonten: ambachten, dansen, koken en spelletjes spelen. Om naar te kijken of om zelf mee te doen!

Opleiding soldaat – 19 en 20 augustus

Nieuwe soldaten opgelet! Ter verdediging van het kasteel en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, zal een nieuwe soldatenlichting plaatsvinden op Slot Loevestein. Leer de handelingen van het laden van het geweer en het vechten in een groep, want vechten doe je niet alleen! Nieuwsgierig? Kom en leer het zelf op zaterdag 19 of zondag 20 augustus!

Middeleeuws kampement en ridderschool – 26 en 27 augustus

Kom in het weekend van 26 en 27 augustus een kijkje nemen in het middeleeuwse kampement van Bataille Krijgskunsten op Slot Loevestein! De ridders en soldaten van Bataille laten zien hoe een training in middeleeuwse vechtkunst er aan toe gaat. Je bent welkom om zelf eens te voelen hoe het is om een echt zwaard vast te houden, of om met een ridder op de foto te gaan. Kinderen kunnen mee doen aan de ridderschool in de arena.

Soldatengezin in het soldatenhuisje – 12, 13, 17, 18, 19 en 20 augustus

In Slot Loevestein lag vaak een garnizoen soldaten. Ze woonden en werkten in de soldatenhuisjes, vaak met 10 man tegelijk! Sommige soldaten waren getrouwd en woonden met hun vrouw en kinderen in zo’n huisje. Deze zomer kun je soldaten en hun gezinnen zien in Slot Loevestein. Niet alleen de soldaten hebben hun werk te doen, ook de vrouwen hebben belangrijke taken. De kinderen spelen ondertussen in en rond het Slot. Kom kennis maken met de mannen, vrouwen en kinderen die de soldatenhuisjes bewonen!

Middeleeuwse muzikant – 9 juli, 6 augustus en 3 september

Weet je wat een schalmei is? Heb je wel eens een middeleeuwse trompet laten klinken? Heb je wel eens een lansknecht trom geslagen? Op zondag 9 juli, 6 augustus en 3 september is de middeleeuwse muzikant Emile van Zeijl op Slot Loevestein. Leer trompet spelen en trommelen, daarnaast kun je verschillende exotische percussie en blaasinstrumenten uit de middeleeuwen zien en horen. Kom je ook mee lawaai maken?

Muziek onder de boom – 16 juli en 30 juli

Kom lekker op ons terras zitten met een verfrissend drankje en een lekker broodje. Geniet van het prachtige uitzicht op het kasteel terwijl je luistert naar de muziek die gemaakt wordt. Datum: 16 juli Troubadour Lucas Florent en 30 juli rootsmuzikant Robert den Hartigh.

Workshop op woensdag – iedere woensdag

Iedere woensdag om 13.00, 14.00 en 15.00 uur is er een workshop voor kinderen. Deze zomer zijn er drie verschillende workshops: je kunt je eigen ridderschild schilderen, een buideltje maken of met metalen ringetjes een stoere armband maken.

Oudhollandse spellen – iedere vrijdag

Iedere vrijdagmiddag kun je op de Voorburcht steltlopen, hoepelen, koekhappen, spijkerpoepen, zaklopen en nog veel meer. Ook leuk voor oma’s en opa’s!

Zomerpicknick – 21 juli

Kom gezellig picknicken op vrijdag 21 juli en geniet van de broodjes en zoete lekkernijen met een fantastisch uitzicht op het kasteel. U kunt tussen 11.30 en 12.30 uw picknick ophalen in het Arsenaal en hierna een plekje zoeken binnen onze vesting om deze te nuttigen. Let op: reserveren is noodzakelijk!

Kijk op www.slotloevestein.nl voor meer informatie en online tickets!