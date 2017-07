Gorinchem – 3-7-2017 – Voor alle jeugd, die niet op vakantie is (geweest), is er van alles te doen en te beleven in de zomervakantie. Alle leuke activiteiten, die in de stad georganiseerd worden, zijn terug te vinden in het zomerprogrammapaspoort. In het zomerprogrammapaspoort kun je lezen waar en wanneer de activiteiten zijn. De zomerprogrammapaspoorten zijn op alle basisscholen in Gorinchem uitgedeeld door de buurtsportcoaches van Gorinchem Beweegt.

Tijdens de zomervakantie zijn de sportpunten gesloten. Na het zomerprogramma, vanaf 21 augustus, zijn alle sportpunten weer geopend!