Man onwel in Arkel

Arkel – 3-7-2017 – Vanmorgen kreeg aan het Dokter H. de Vriesplein in Arkel een man hartklachten. Onder de omstanders was een brandweerman aanwezig. Deze greep, gelukkig voor het slachtoffer, direct in en begon met reanimatie.

Al snel kwam er assistentie van politie en ambulance. Toen het hartritme verbeterde werd hij met spoed met de ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd omdat zijn toestand nog steeds kritiek bleef.