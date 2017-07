Giessenburg/Gorinchem – 2-7-2017 – Het schaakseizoen van Schaakclub Giessen en Linge is afgelopen. Sommige clubleden kunnen het schaken niet laten en bezoeken de vele gezellige zomertoernooien in de regio of elders in het land. De club is echter ook druk met het maken van nieuwe plannen voor aankomend seizoen.

Giessen en Linge heeft sinds twee jaar een succesvolle Schaakschool waar kinderen vanaf een jaar of 6 de beginselen van het schaken kunnen leren. Ondertussen is deze schaakschool uitgegroeid tot een solide club met enthousiaste jonge mensen die gestaag groeien in schaakniveau.

Na de zomervakantie breidt de Schaakschool het aanbod uit. Ook voor volwassenen wordt een cursus georganiseerd. Deze is speciaal gericht op mensen die de spelregels van schaken wel kennen, die af en toe een potje spelen maar niet veel verder komen dan dat.

Men krijgt les van een zeer ervaren schaaktrainer die de kneepjes van het schaken, maar ook van het lesgeven, tot in de puntjes beheerst. De cursus zal plaatsvinden iedere vrijdag avond van 19:00 tot 20:00 in het Fortes Lyceum te Gorinchem. Bij voldoende deelname start de cursus vrijdag 1 september.

Uiteraard zullen ook voor de jeugd weer nieuwe cursussen gestart worden. Deze vinden in principe plaats op woensdagmiddag van 15:15 tot 16:15, ook in het Fortes Lyceum. En indien er voldoende animo is om ook op vrijdagavond een beginnerscursus op te starten, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie en aanmelden kan via de website giessenlinge.nl